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28 июля 2025 в 09:24

Баканов раскрыл главную проблему Российской орбитальной станции

Баканов: по наклонению орбиты для будущей РОС остается много вопросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбор наклонения орбиты для перспективной Российской орбитальной станции (РОС) остается нерешенным и критически важным вопросом, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью РБК ТВ. По его словам, от решения этой проблемы зависит международное сотрудничество в космосе.

Сейчас много вопросов по наклонению орбиты, по международному сотрудничеству. Потому что от той орбиты, которую выберем мы, от той орбиты, которую выберут под свою перспективную орбитальную станцию США, другие страны, будет зависеть возможность состыковаться, отстыковаться, перейти космонавтам между двумя модулями, — объяснил он.

Известно, что рассматривался вариант запуска РОС на полярную орбиту с наклонением 97 градусов, что обеспечило бы полный обзор территории России и Северного морского пути. Однако такая орбита сопряжена с повышенными радиационными рисками и другими техническими сложностями. Какие альтернативные варианты наклонения орбиты сейчас изучаются, глава Роскосмоса не уточнил.

Ранее Баканов сообщил, что создание и испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя займет около полутора-двух лет. Технология, известная как «кузнечик», позволит повторно использовать ступени, что значительно снизит стоимость космических запусков.

Роскосмос
Иван Баканов
космос
Россия
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