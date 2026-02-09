Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 18:22

Ваганян заявил о наличии доказательств, как экс-глава СБУ брал взятки

Иван Баканов Иван Баканов Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил о наличии фото- и видеодоказательств, свидетельствующих о получении экс-главой СБУ Иваном Бакановым взяток от него и других предпринимателей на сумму в десятки млн долларов, передает «Страна.ua». Он утверждает, что Баканов передавал эти средства президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ваганян также рассказал, что экс-глава СБУ покинул пределы страны перед российским наступлением, воспользовавшись поддельным паспортом. При этом в пограничных документах нет официального подтверждения его выезда.

Ранее в интервью на YouTube-канале Борислава Березы, бывшего депутата Верховной рады, Ваганян заявил, что сам передавал взятки Баканову. Береза неоднократно критиковал Зеленского. Предприниматель сообщил, что взятки Баканову и другим сотрудникам СБУ включали деньги, автомобили и квартиры. Он представил материалы скрытой съемки передачи средств. Взятки брали за содействие в бизнесе, включая таможенные вопросы и кадровые перестановки. Ваганян отметил, что говорил Зеленскому о коррупции Баканова, но президент не привлек его к ответственности.

Украина
взятки
Иван Баканов
бизнесмены
доказательства
