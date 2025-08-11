В США может произойти мощный катаклизм и гигантское цунами Daily Mail: в США может произойти землетрясение свыше 9 баллов и огромное цунами

Прибрежной зоне США грозит землетрясение свыше девяти баллов, сообщает издание Daily Mail. Уточняется, что катаклизм будет сопровождаться огромным цунами.

В материале говорится, что по итогам исследования были обнаружены признаки геостатической активности в Каскадной зоне субдукции. В частности, речь идет о четырех сегментах разлома длиной 970 километров, расположенных от Канады до Калифорнии. По словам журналистов, последний раз подобное явление наблюдалось в 1700 году, говорится в статье.

Ранее на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. Подземные толчки зафиксировали в 19:53 мск, а местные журналисты информировали о разрушениях зданий.

До этого на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки произошли на глубине 33 километров, но данных о том, ощущались ли они в населенных пунктах, не поступало. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.