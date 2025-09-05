Как успеть заработать на вкладах до конца года и получить максимум выгоды

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что реальная ставка по депозитам все еще стимулирует россиян сберегать накопления. Из его слов можно сделать вывод, что вклады сохранят свою привлекательность по крайней мере до конца года. NEWS.ru рассказывает, как успеть заработать на депозитах в 2025-м и получить максимальный доход.

Как ситуацию с доходностью депозитов оценивают в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца текущего года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому мотивация к накоплению у населения будет сохраняться до конца года», — сказал он.

Греф отметил, что не помнит, когда реальная доходность по вкладам была на уровне 10%, как сейчас.

Какие ставки по вкладам предлагают сейчас российские банки

По данным маркетплейса «Финуслуги», на 1 сентября средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших по объему депозитов банках составила 15,74%, шестимесячным — 14,72%, со сроком на 12 месяцев — 13,7%. За неделю доходности умеренно опустились на 0,09–0,13 процентного пункта.

Средняя ставка по двухлетним вкладам в топ-20 опустилась до 10,95%. Максимальная составила 18,3%, минимальная — 5,7% годовых. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интересно, что в августе интерес россиян к коротким вкладам заметно вырос: так, доля депозитов со сроком три месяца подскочила сразу с 36% до 63%, а годовых вкладов, напротив, — снизилась на 2 п. п., до 4%. Доля полугодовых депозитов за прошлый месяц сократилась с 22% до 17%, а доля вкладов на один месяц рухнула почти втрое — до 11%.

Какие условия по вкладам предлагают банки в сентябре

Сбербанк с 1 сентября изменил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», в итоге ставка на сроке три месяца выросла до 15,9% годовых.

В Альфа-Банке по вкладу «Максимальный» действующие клиенты могут получить ставку до 16,19% без каких-либо дополнительных условий. Срок можно выбрать от 62 дней до 3 лет, а выплату процентов — с капитализацией или без. Повышенную ставку банк предлагает новым клиентам.

По «ВТБ-Вкладу» максимальная ставка составляет 16,5% годовых. Но только для новых клиентов. Максимальная ставка для действующих клиентов — 15,2%, это относится к депозитам со сроком 2 месяца без возможности пополнения и снятия.

Вклад «Копить» в Газпромбанке обещает до 15,7% годовых доходности для новых клиентов. Минимальная сумма — 15 тысяч рублей при оформлении онлайн и 300 тысяч — при открытии в офисе. Без надбавок максимальная ставка составит 15,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

«МТС Вклад плюс» позволяет получать до 16,77% годовых без учета капитализации. Программа доступна как новым клиентам, так и действующим. При подключении программы лояльности доходность может быть выше.

По депозиту «МКБ. Преимущество» максимальная ставка на сроке полгода — 15,7% годовых. Она доступна для тех, кто впервые оформляет депозит через онлайн-платформу «Финуслуги». Сумма вложений — от 10 тысяч до 3 млн рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада на отдельный счет «Финуслуг».

Как снизятся проценты по вкладам к концу 2025 года

Доходность вкладов напрямую зависит от уровня ключевой ставки. Поэтому для тех, кто сберегает, самая идеальная, конечно, высокая ставка. Чем выше реальная эффективная ставка (разница между ключевой ставкой ЦБ и ожидаемой инфляцией), тем лучше для россиян.

На заседании 25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 18%, что повлекло за собой очередную волну снижения ставок по вкладам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 12 сентября. Большинство экспертов уверены: ставка будет снижена. Соответственно, и доходность вкладов будет падать. Вопрос только в том, какими темпами.

Сбербанк ожидает снижения ставки ЦБ до 16% к концу 2025 года. В Газпромбанке также считают базовым сценарием этот показатель к декабрю, но допускают и 14% при стабильном курсе рубля. В Совкомбанке прогнозируют понижение до 14%.

Иными словами, к концу декабря доходность депозитов в среднем может снизится еще на 2–4 процентных пункта.

Как заработать на вкладе, когда ставки падают

Сейчас на рынке вкладов работает правило: чем короче срок — тем выше ставка. По словам аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, банки предлагают самые большие проценты на депозиты от одного до трех месяцев. «Логика простая — им нужно быстро привлечь деньги, но они не готовы платить повышенный процент слишком долго, ведь ситуация с ключевой ставкой может измениться», — объясняет собеседник NEWS.ru.

Если открыть вклад на шесть месяцев, ставка будет чуть ниже — в среднем на 0,5–0,8 процентного пункта, — чем по трехмесячным предложениям. Зато деньги будут работать под относительно высокий процент дольше, и не придется перезаключать договор каждые несколько месяцев, указывает эксперт.

Вклады на год и более обычно приносят еще меньший доход по сравнению с краткосрочными — разница составляет в среднем 1,5–2 процентных пункта, отмечает Лоссан. Так что выбор срока вклада зависит от финансовых целей и готовности к возможным изменениям ключевой ставки.

