Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:11

Королевская семья Британии: новости, кто довел принца Гарри до слез

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принц Гарри с трудом сдерживал слезы, выступая на заседании суда, где рассматривались его обвинения в адрес компании Associated Newspapers Limited — издателя газеты Daily Mail, пишет The Daily Beast. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 28 января?

Кто довел Гарри до слез

Гарри считает, что журналисты Daily Mail собирали информацию о нем с использованием незаконных методов. В иске упоминаются 14 материалов. По его словам, это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет. В качестве примера он привел материал о его конфиденциальных обсуждениях, последовавших за публикацией жестокой статьи и фотографии умирающей принцессы Дианы — матери Гарри.

Юрист ответчика поинтересовался у Гарри, почему он не жаловался раньше. В ответ тот заявил, что не мог предъявить претензии из-за своего положения в королевской семье, традиционно придерживающейся правила «не жалуйся и не объясняйся».

Попытки добиться правды в суде, по словам Гарри, лишь усугубили ситуацию. Он заявил, что из-за иска его намеренно атаковали в прессе, делая жизнь его жены невыносимой. При этих словах голос принца задрожал, и он опустил голову.

Герцог Сассекский также заявил, что испытал отвращение, когда защита издательского дома пыталась утверждать, что у него нет права на частную жизнь. Кроме того, он назвал весь судебный процесс повторением травматичного опыта, заставляющего его вновь переживать прошлое. Гарри отметил, что его отношения с прессой всегда были сложными, особенно после гибели Дианы в 1997 году.

Выступление принца в зале суда длилось более двух часов, а само разбирательство, как ожидается, завершится в марте. Параллельно с ним аналогичные иски против Associated Newspapers Limited подали другие известные личности, включая Элтона Джона и Элизабет Херли.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за чего опять поссорились Гарри и Меган

Тем временем Гарри и его жена Меган не сошлись в вопросе о том, должна ли информация о жизни их детей принца Арчи и принцессы Лилибет быть доступна общественности, передает RadarOnline. Супруги оберегали их от публичности после того, как покинули Великобританию и переехали в Калифорнию в 2020 году.

Гарри неоднократно говорил о психологическом давлении, которое он испытывал, будучи ребенком, постоянно находящимся под пристальным вниманием. Ранее он сравнивал свое детство с «пребыванием в зоопарке» и «отсутствием связи с миром». По словам его близких, эта история объясняет, почему он по-прежнему готов ограждать Арчи и Лилибет от поклонников и прессы.

«Стремление Гарри защищать своих близких глубоко укоренилось в том, что он пережил в детстве, и эти раны до сих пор не зажили. Он испытывает сильную неудовлетворенную злость из-за того, каким поверхностным и шаблонным было его детство, и это делает его крайне чувствительным даже к малейшему намеку на то, что с его собственными детьми могут обращаться подобным образом», — рассказал инсайдер.

Маркл же, которая тщательно скрывала лица детей в социальных сетях, считает, что подобная изоляция их от внешнего мира «создает другие проблемы».

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 28 января: где сбои в России, когда заблокируют

Погода в Москве в среду, 28 января: ждем весеннее потепление?

Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых

королевская семья
новости
принц Гарри
Великобритания
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков анонсировал встречу Путина в честь Дня памяти жертв Холокоста
Украинский журналист-иноагент задолжал России почти 3,4 млн рублей
Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой
В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Психолог ответил, откуда берутся слухи о когнитивных способностях Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.