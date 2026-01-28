Королевская семья Британии: новости, кто довел принца Гарри до слез

Принц Гарри с трудом сдерживал слезы, выступая на заседании суда, где рассматривались его обвинения в адрес компании Associated Newspapers Limited — издателя газеты Daily Mail, пишет The Daily Beast. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 28 января?

Кто довел Гарри до слез

Гарри считает, что журналисты Daily Mail собирали информацию о нем с использованием незаконных методов. В иске упоминаются 14 материалов. По его словам, это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет. В качестве примера он привел материал о его конфиденциальных обсуждениях, последовавших за публикацией жестокой статьи и фотографии умирающей принцессы Дианы — матери Гарри.

Юрист ответчика поинтересовался у Гарри, почему он не жаловался раньше. В ответ тот заявил, что не мог предъявить претензии из-за своего положения в королевской семье, традиционно придерживающейся правила «не жалуйся и не объясняйся».

Попытки добиться правды в суде, по словам Гарри, лишь усугубили ситуацию. Он заявил, что из-за иска его намеренно атаковали в прессе, делая жизнь его жены невыносимой. При этих словах голос принца задрожал, и он опустил голову.

Герцог Сассекский также заявил, что испытал отвращение, когда защита издательского дома пыталась утверждать, что у него нет права на частную жизнь. Кроме того, он назвал весь судебный процесс повторением травматичного опыта, заставляющего его вновь переживать прошлое. Гарри отметил, что его отношения с прессой всегда были сложными, особенно после гибели Дианы в 1997 году.

Выступление принца в зале суда длилось более двух часов, а само разбирательство, как ожидается, завершится в марте. Параллельно с ним аналогичные иски против Associated Newspapers Limited подали другие известные личности, включая Элтона Джона и Элизабет Херли.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за чего опять поссорились Гарри и Меган

Тем временем Гарри и его жена Меган не сошлись в вопросе о том, должна ли информация о жизни их детей принца Арчи и принцессы Лилибет быть доступна общественности, передает RadarOnline. Супруги оберегали их от публичности после того, как покинули Великобританию и переехали в Калифорнию в 2020 году.

Гарри неоднократно говорил о психологическом давлении, которое он испытывал, будучи ребенком, постоянно находящимся под пристальным вниманием. Ранее он сравнивал свое детство с «пребыванием в зоопарке» и «отсутствием связи с миром». По словам его близких, эта история объясняет, почему он по-прежнему готов ограждать Арчи и Лилибет от поклонников и прессы.

«Стремление Гарри защищать своих близких глубоко укоренилось в том, что он пережил в детстве, и эти раны до сих пор не зажили. Он испытывает сильную неудовлетворенную злость из-за того, каким поверхностным и шаблонным было его детство, и это делает его крайне чувствительным даже к малейшему намеку на то, что с его собственными детьми могут обращаться подобным образом», — рассказал инсайдер.

Маркл же, которая тщательно скрывала лица детей в социальных сетях, считает, что подобная изоляция их от внешнего мира «создает другие проблемы».

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 28 января: где сбои в России, когда заблокируют

Погода в Москве в среду, 28 января: ждем весеннее потепление?

Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых