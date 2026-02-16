Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:07

В Минобороны раскрыли немыслимое количество сбитых за сутки БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 345 беспилотников

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 345 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Вместе с тем, отметили в министерстве, ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что почти 230 украинских БПЛА было уничтожено над Брянской областью за сутки. По его словам, речь идет о периоде с 08:00 15 февраля до 11:00 16 числа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Утром 11 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

