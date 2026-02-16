Магнитные бури сегодня, 16 февраля: что завтра, головная боль, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 16 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как защититься от бури?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 февраля

В понедельник, 16 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, возможны геомагнитные возмущения: модель показала, что после 03:00 мск Кр-индекс может приблизиться к пяти единицам, а затем пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в желтой зоне с начала суток.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 5%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 75%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки. Одна из них относится к классу C (слабая), одна — к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,7.

«Около восьми утра по московскому времени неожиданно зарегистрирована довольно сильная вспышка на Солнце. Пик излучения пришелся на 07:35 мск. Измеренный балл — M2,4», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнце последние несколько дней показывало исключительно низкую активность — график вспышек все выходные рисовал почти прямую линию, поэтому событие выглядит противоречиво относительно общей ситуации на поверхности звезды, пояснили астрономы.

«Ко всему прочему, источник взрыва находится на обратной стороне (судя по всему, прямо за горизонтом), и понять, что там за группа пятен, пока невозможно. Ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет», — пишут ученые.

Событие может быть единичным или же выступать признаком формирования новой крупной группы пятен за восточным краем Солнца — интрига будет сохраняться недолго: если речь о новой активной области, то вспышка не может быть разовой, и в течение суток должны начаться серии событий, объяснили в ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 16 февраля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 17 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Как защититься от магнитной бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов посоветовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами. Также следует минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры.

«Людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — добавил он.

Релаксация, физическая активность, теплые ванны и установка комфортной температуры в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью, считает врач Екатерина Курбатова.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы. В целом самое важное — быть внимательным к своему организму», — пояснила Курбатова.

Также во время геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм, отметила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха», — подчеркнула врач.

