Магнитные бури сегодня, 15 февраля: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 15 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 февраля

В воскресенье, 15 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, возможны геомагнитные возмущения: модель показала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц с возможными краткосрочными всплесками почти до пяти после 06:00 и 18:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая) после 03:00 мск.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 5%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 75%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

За сутки на Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 2,8.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 15 февраля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Пик второй магнитной бури февраля пришелся на время около пяти утра и составил G1,3; событие возникло по понятным причинам — на Солнце напротив Земли располагается крупная корональная дыра — но началось на сутки раньше ожиданий, заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии.

«Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными „зелеными“ участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным», — добавили астрономы.

В понедельник, 16 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 60%. Кр-индекс в первой половине суток будет близ пяти единиц, а затем зафиксируется в районе трех.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 16 февраля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — утверждает my-calend.

Как пережить магнитную бурю

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи. Она также порекомендовала избегать жирной, жареной, соленой и другой пищи, которая может вызвать проблемы с ЖКТ.

«Удивительное дело, есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье — никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями и т. д.», — рассказала она.

Улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух, утверждает врач-эндокринолог Анна Гончарова.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

