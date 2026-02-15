Почему не работает Telegram сегодня, 15 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 15 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 15 февраля

По статистике, на мониторинговом сайте «Сбой.рф» в воскресенье, 15 февраля, пользователи Telegram не могут нормально пользоваться мессенджером. Проблемы наблюдаются как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Медленная отправка текстовых и голосовых сообщений, долгая загрузка фото и видео — все это встречается почти в каждой жалобе. Ситуация не обошла стороной ни веб-клиент, ни отдельное приложение на Android и iOS.

За сутки на Telegram поступили десятки жалоб. На исходе вчерашнего дня показатель исчислялся сотнями. Проблемы наблюдаются в Москве — 22%, Московской области — 13%, Новосибирской, Самарской областях — по 11%, Тюмени, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Нижегородской области, Якутии, Волгоградской области, Чувашии, Красноярском крае — по 4%, Краснодарском крае, Белгородской, Ленинградской областях — по 2%.

На Downdetector.su число жалоб за сутки уже достигло 633, за последний час насчитывается 28 обращений. Наиболее активными регионами стали Омская, Кировская, Иркутская, Пензенская, Владимирская области. Пользователи пишут о сбое мобильного приложения (53%), проблемах с оповещениями (27%), об общем сбое (10%), о сбоях сайта (5%) и личного кабинета (2%).

Почему не работает Telegram сегодня, 15 февраля

С 10 февраля Роскомнадзор ввел ограничения против Telegram — платформа не следует букве закона в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский подчеркнул, что Telegram долгие годы намеренно не выполняет законы Российской Федерации, игнорирует требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных россиян.

Зампред комитета Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры. По его словам, «никто не желает никаких закрытий ради закрытий», «никому не хочется специально что-то блокировать».

«Но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко. Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — сказал Матвейчев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять». Он считает, что присутствие зарубежных мессенджеров на российском рынке способствует развитию национального сервиса MAX.

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — сказал Песков.

Возможна ли разблокировка Telegram, сроки

Telegram необходимо легализоваться на территории России и тогда прекратятся блокировки и замедления, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Напомню ситуацию с TikTok, когда американские власти заставили их выделиться в отдельное юрлицо на территории США. Китайцы согласились, пошли на все требования. <…> Telegram тоже должен для себя принять решение. Я уверен, по этому пути пойдут все страны, у которых есть суверенитет», — сказал Свинцов.

Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме. Мяч сегодня на стороне самих платформ», — сказал Немкин.

