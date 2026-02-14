Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 14 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как противостоять бурям?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 февраля

В субботу, 14 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель показала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался несколько выше прогноза в районе 00:00 мск, а после пошел на спад.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

За сутки на Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,2.

Вспышечная активность с уходом области 4366 за горизонт стремительно снижается; на Солнце остались только два центра, которые стоят упоминания, образующие два глаза огромного смайлика, размером 1,5 млн км, отметили в ИКИ РАН.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Ни в одной из этих областей энергии нет — за последние 12 часов не произошло ни одной, даже самой слабой вспышки (на утро 13 февраля. — NEWS.ru). Главной интригой является, упадет ли до конца недели индекс активности до полного нуля или все же оттолкнется. Вместе с тем пока совершенно не видно, что может развернуть падение активности на дно», — отметили астрономы.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 14 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В воскресенье, 15 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 65%. Кр-индекс в течение суток будет в районе четырех единиц с вероятностью единичных всплесков почти до пяти.

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Специалист подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — добавил Горячев.

Врач уточнил, что в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина. По его словам, данные продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Специалист отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

«Это все очень индивидуально. Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки», — сказала Ярцева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Особых рекомендаций для подготовки к магнитным бурям нет, подчеркнула она.

«Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, мерьте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить», — заключила врач.

