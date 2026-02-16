Майданов вступился за помогающую фронту и бойцам СВО Долину

Заслуженный артист России Денис Майданов заявил в интервью NEWS.ru, что не собирается вычеркивать певицу Ларису Долину из списка участников на своем юбилейном концерте в Кремле 17 февраля. Скандал с квартирой, по словам Майданова, никак не повлиял на его отношение к артистке. Он добавил, что благодарен Долиной за ту работу, которую она делает для участников СВО и фронта в целом.

Вычеркивать Ларису Александровну из моего концерта в Кремле я не собираюсь. К сожалению, она стала жертвой мошенников…Затем попала еще и под горячую народную волну, возможно, по вине юристов, которые вели ее дело. Никто в этой жизни ни от чего не застрахован, — отметил собеседник.

Депутат напомнил, что Долина перечисляла деньги для нужд ВС РФ, выступает перед ранеными в госпиталях и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Артист подчеркнул, что после таких поступков певицы у него «не поворачивается язык» осудить ее хоть словом.

Хочу сказать спасибо Ларисе Долиной, за то, что она сделала как артистка — и за свою профессиональную жизнь, и за последние четыре года СВО. Выступала и в местах боевых действий, и в госпиталях, и на оборонных предприятиях — артисты приезжают и поют на заводе, для тех, кто работает на наш фронт. Все, что от нее зависит как от патриотической артистки, она делает достойно, — резюмировал он.

Ранее Майданов рассказал, что ему никто не помогал пробиваться на сцене. По его мнению, автора и исполнителя, песни которого проникают в сердца, зрители сами заметят, полюбят, будут приходить на концерты.

Также заслуженный артист России заявил, что средства от продажи билетов на его юбилейный концерт в Кремле будут переданы на помощь фронту. 17 февраля артисту исполнится 50 лет, к этой дате он приурочил свое выступление в Кремлевском дворце.