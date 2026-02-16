«Не лизать кого-то там»: Лукашенко высказался о работе в Совете мира Лукашенко: Белоруссия намерена участвовать в Совете мира на президентском уровне

Белоруссия намерена в будущем участвовать в Совете мира на президентском уровне, заявил глава государства Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Минск будет принимать участие в организации на суверенных правах.

Мы серьезно намерены работать в Совете мира. Серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию. <…> Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать, — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Минск всегда транслирует мирную повестку и выступает за мирное урегулирование конфликтов. В такой же роли она готова работать и в Совете мира. Прежде всего, отметил Лукашенко, Минск хочет добиться мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что участники Совета мира на первом заседании, запланированном на 19 февраля, собираются объявить о предоставлении свыше $5 млрд (385 млрд рублей) на восстановление сектора Газа. По его словам, страны, входящие в организацию, готовы направить тысячи военнослужащих для обеспечения мира и безопасности в палестинском анклаве.