Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:52

«Не лизать кого-то там»: Лукашенко высказался о работе в Совете мира

Лукашенко: Белоруссия намерена участвовать в Совете мира на президентском уровне

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Белоруссия намерена в будущем участвовать в Совете мира на президентском уровне, заявил глава государства Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Минск будет принимать участие в организации на суверенных правах.

Мы серьезно намерены работать в Совете мира. Серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию. <…> Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать, — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Минск всегда транслирует мирную повестку и выступает за мирное урегулирование конфликтов. В такой же роли она готова работать и в Совете мира. Прежде всего, отметил Лукашенко, Минск хочет добиться мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что участники Совета мира на первом заседании, запланированном на 19 февраля, собираются объявить о предоставлении свыше $5 млрд (385 млрд рублей) на восстановление сектора Газа. По его словам, страны, входящие в организацию, готовы направить тысячи военнослужащих для обеспечения мира и безопасности в палестинском анклаве.

Белоруссия
Александр Лукашенко
советы
мир
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Владивостоке загорелся зоопарк
Билан напугал фанаток сменой имиджа
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.