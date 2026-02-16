Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:53

Пожар в хостеле в Москве 16 февраля: люди спускались на простынях, погибшие

Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»
Жильцам хостела в Москве пришлось прыгать из окон, чтобы спастись от пожара. Что там произошло 16 февраля, сколько жертв, пострадавших, что это за хостел?

Где был пожар в хостеле в Москве, что там произошло

Утром 16 февраля крупный пожар произошел в офисном центре в Хорошевском районе Москвы. В здании офисного центра «Прииск» в 1-м Магистральном тупике располагаются также автосервис и хостелы.

«Пожар начался на четвертом этаже здания. Причина возгорания пока неизвестна. В здании расположены как минимум два хостела. Выясняется, законно ли они работали», — рассказал СМИ представитель оперативных служб.

По данным SHOT, загорелись личные вещи постояльцев хостела, после чего огонь перекинулся на мебель. Всего сгорели две комнаты и коридор на этаже. По данным ГУ МЧС, пожар был локализован на площади 80 кв. м.

Часть постояльцев оказалась отрезана огнем и дымом на верхнем этаже хостела. Люди из окон звали на помощь и выкидывали из окон матрасы, из которых очевидцы соорудили импровизированный спасательный батут. Некоторым удалось спуститься по связанным вместе простыням, другие были вынуждены прыгать из окон на матрасы.

По данным карт 2ГИС, в здании располагается хостел «Магистрал». На своем сайте компания предлагает «комфортабельные номера на 8–12 человек» и «регулярную перевозку сотрудников до строительного объекта».

Сколько жертв, пострадавших при пожаре в хостеле в Москве, кого смогли спасти

Источник заявил, что количество пострадавших в пожаре в хостеле на севере Москвы достигло шести человек.

Спасены 16 человек, сообщили медики.

