Наступление ВС РФ на Харьков 16 февраля: дроны накрыли ДРГ под Купянском

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 февраля 2026 года, как развивается наступление у Волчанска и Купянска, что известно о вылазке украинских диверсантов?

Наступление ВС России на Харьков 16 февраля

Штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь Харьковской области; авиация ВКС РФ, расчеты БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А «Солнцепек» наращивают интенсивность ударов, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Украинская сторона, как утверждается, сосредотачивает усилия на ракетных атаках гражданской инфраструктуры Белгородской области и оказывает ожесточенное сопротивление в обороне.

«Возле Старицы „Воины Севера“ закрепляются на ранее достигнутых рубежах и проводят зачистку лесопосадок от разрозненных сил ВСУ. Ударами авиации уничтожены позиции 72-й мехбригады ВСУ», — говорится в публикации.

В районе Симоновки штурмовые группы ВС РФ заняли участок прилегающего лесного массива, продвинувшись на 200 метров, пишет канал. Экипажи ВКС поразили позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ, добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» работали по скоплениям личного состава 5-го погранотряда, утверждает источник. В ходе боев в плен взят один военнослужащий 159-й мехбригады ВСУ. Также сообщается, что крупные потери в Харьковской области несут подразделения пограничников, в том числе 1-й погранотряд в районе Малой Волчьей.

На Хатненском участке авиация ВКС РФ и «Солнцепеки» наносили удары по районам сосредоточения 22-й мехбригады в Григоровке, утверждает «Северный ветер». По данным канала, расчеты ТОС-1А уничтожили позиции 1-й бригады теробороны в лесопосадках западнее Чугуновки, а российские штурмовики продвинулись на 250 метров по лесополосам на двух участках.

«На Липцевском участке фронта артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ выявляли и уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ в Липцах и окрестностях», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 110 человек в Харьковской области, пишет «Северный ветер». По заявлению источника, взяты в плен два человека, уничтожены бронемашина, миномет, внедорожники и грузовики, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», наземные роботизированные комплексы, а также склады материальных средств и боеприпасов.

«Продолжаются бои в Купянске, на подступах к Купянску-Узловому. На Богуславском направлении сообщается о наступлении в районе Боровой. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои в лесных массивах западнее Старицы, в южной части Графского, а также в лесах у Симоновки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев также сообщил о боях на подступах к Купянску-Узловому и развитии наступления в районе Боровой. По его словам, на Харьковском участке идут встречные бои западнее Старицы, российские бойцы отсекают силы ВСУ в южной части Графского и продвигаются в Волчанских Хуторах. Тяжелые огнеметные системы, как утверждает политик, выжигают опорные пункты на севере и востоке от Волчанских Хуторов. В Вильче продолжаются встречные бои, добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

«„Солнцепеки“ выжигают все живое под Харьковом», — комментируют новость в Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские ДРГ «похоронили» сбросами с дронов под Купянском

Telegram-канал SHOT сообщил, что две группы украинских ДРГ пытались зайти в тыл российских позиций в районе Куриловки. Как утверждается, во время ночного рейда операторы БПЛА выявили диверсантов на расстоянии около двух километров от позиций ВС РФ. Одну группу накрыло точным ударом, после чего началась операция по поиску второй.

В результате, по информации канала, ликвидированы восемь человек. Также сообщается, что всего за последние дни отражено шесть попыток контратак, потери украинских формирований оцениваются до 40 человек.

«Вылазка закончилась печально», «Диверсантов похоронили под Купянском», — отметили пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

