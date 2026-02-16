Раскрыто, с какими городами Москву свяжет наземное метро Собянин анонсировал создание наземного метро между Москвой и Костромой

Кострома наряду с Тверью и Рязанью включена во вторую очередь проекта расширения Центрального транспортного узла (ЦТУ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в правительстве столицы. Города свяжут со столицей наземным метро до 2035 года.

Так, согласно плану, до 2030 года (первая очередь) в направлении Калуги, Тулы, Владимира, Иванова, Смоленска и Ярославля будут курсировать дополнительные комфортабельные поезда. Вторая очередь (до 2035 года) предусматривает модернизацию железнодорожного сообщения между Москвой и центрами Костромской, Тверской и Рязанской областей.

