Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:00

Раскрыто, с какими городами Москву свяжет наземное метро

Собянин анонсировал создание наземного метро между Москвой и Костромой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кострома наряду с Тверью и Рязанью включена во вторую очередь проекта расширения Центрального транспортного узла (ЦТУ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в правительстве столицы. Города свяжут со столицей наземным метро до 2035 года.

Так, согласно плану, до 2030 года (первая очередь) в направлении Калуги, Тулы, Владимира, Иванова, Смоленска и Ярославля будут курсировать дополнительные комфортабельные поезда. Вторая очередь (до 2035 года) предусматривает модернизацию железнодорожного сообщения между Москвой и центрами Костромской, Тверской и Рязанской областей.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе продлят коричневую линию метро от станции «Юго-Западная» к Сосновой Поляне. Он пояснил, что это приоритетное направление для города.

Тем временем депутат Госдумы Олег Леонов рассказал, что сотрудники московского метро будут проверять только работоспособность телефонов, но не личные данные пассажиров. Эта мера направлена на повышение уровня безопасности и уже применяется в Санкт-Петербурге.

поезда
метро
Москва
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.