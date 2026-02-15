Российский военнослужащий Михаил Степашко сорвал планы украинской диверсионной группы, скрытно приближавшейся к складам с боеприпасами ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны страны. По данным ведомства, рядовой своевременно предоставил командованию важный доклад.

Степашко нес службу на наблюдательном посту вблизи линии фронта. С помощью средств воздушной разведки он заметил вражескую ДРГ и немедленно передал координаты.

Это помогло российским военнослужащим оперативно перегруппироваться и занять выгодные позиции для боя, — следует из сообщения.

В результате противник был нейтрализован. В ведомстве добавили, что мужество и бдительность российских солдат помогают отражать атаки, предотвращать диверсии, спасать жизни сослуживцев и сохранять военное имущество.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты дислокации формирований ВСУ в 154 районах. По информации оборонного ведомства России, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В результате логистика ВСУ была парализована.