Железнодорожную линию подожгли во время Олимпиады в Италии

Злоумышленники устроили диверсию на железнодорожной линии Лекко — Тирано на севере Италии, совершив поджог, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на данные полиции и прокуратуры Ломбардии. Данный путь ведет к горным олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Огонь повредил несколько кабелей стрелочного узла длиной около 64 сантиметров.

Инцидент произошел в ночь на среду. В результате пожара были повреждены семь кабелей стрелочного узла общей длиной около 64 сантиметров. На месте происшествия полиция обнаружила остатки бутылки из-под зажигательной смеси, — говорится в публикации.

Примечательно, что характер преступления схож с недавними атаками на железнодорожную инфраструктуру в районах Болоньи и Пезаро. Там неизвестные также повредили элементы управления движением поездов. Полиция не исключает, что за всеми эпизодами может стоять одна группа.

Ранее протестующие вышли на улицы Милана на следующий день после открытия Олимпийских игр и забросали полицейских камнями, бутылками и файерами. Они критиковали Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в городе.