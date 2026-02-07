Зимняя Олимпиада — 2026
Итальянская полиция расследует повреждения железной дороги

CS: полиция расследует повреждения железной дороги в районе Болоньи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи, сообщила газета Corriere della Sera. Это произошло на следующий день после открытия зимней Олимпиады, что вызвало подозрение следователей.

Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже, — пишет издание.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что количество украинских диверсий на территории России может возрасти. По его словам, это обусловлено сокрушительными неудачами Вооруженных сил Украины на передовой.

До этого в ФСБ сообщили о задержании в Москве иностранца, который планировал взрыв на энергетическом объекте в Подмосковье по указанию украинских спецслужб. Мужчина был завербован через Telegram представителем террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. После совершения диверсии задержанный намеревался перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.

