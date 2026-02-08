Противники Олимпиады забросали полицию камнями в Милане

Протестующие вышли на улицы Милана на следующий день после открытия Олимпийских игр и забросали полицейских камнями, бутылками и файерами, сообщает France 24. По информации телеканала, люди критиковали Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в городе.

Демонстранты считают, что инфраструктура Олимпиады сильно вредит горным экосистемам, а Милан превращается в туристический центр в ущерб местным жителям. На плакатах участников были лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает».

В ответ правоохранители применили водометы, задержаны шесть участников беспорядков. Инцидент продлился около получаса, далее шествие шло мирно. По словам организаторов акции, в протестах приняли участие около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в районе Болоньи зафиксировали сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры. Это произошло на следующий день после открытия зимней Олимпиады, что вызвало подозрение следователей.