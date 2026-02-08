Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 07:03

Противники Олимпиады забросали полицию камнями в Милане

Столкновения протестующих с полицией в Милане Столкновения протестующих с полицией в Милане Фото: Davide Canella/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Протестующие вышли на улицы Милана на следующий день после открытия Олимпийских игр и забросали полицейских камнями, бутылками и файерами, сообщает France 24. По информации телеканала, люди критиковали Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в городе.

Демонстранты считают, что инфраструктура Олимпиады сильно вредит горным экосистемам, а Милан превращается в туристический центр в ущерб местным жителям. На плакатах участников были лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает».

В ответ правоохранители применили водометы, задержаны шесть участников беспорядков. Инцидент продлился около получаса, далее шествие шло мирно. По словам организаторов акции, в протестах приняли участие около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в районе Болоньи зафиксировали сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры. Это произошло на следующий день после открытия зимней Олимпиады, что вызвало подозрение следователей.

протесты
Олимпиада
Милан
демонстрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Washington Post лишилась генерального директора
Приемный сын Сырского рассказал о своих отношениях с отчимом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 февраля: инфографика
Над Россией уничтожили 22 беспилотника за ночь
Россиянам хотят разрешить сдачу экзамена на права без одного документа
Россия ожидает рекордный товарооборот с соседом по итогам 2025 года
На Украине зафиксировали потерю огромной части электроэнергии
Противники Олимпиады забросали полицию камнями в Милане
Неожиданная оттепель — надолго ли? Погода в Москве и Питере 9–15 февраля
Лишили ВСУ 29 блиндажей с военными: успехи ВС РФ к утру 8 февраля
В Приморье школьник погиб, провалившись на озере под лед
Жители трех сел Сахалина ощутили землетрясение
«Очень умный»: в команде Трампа нашли знающего русский «серого кардинала»
Общение с ЖКХ уходит в «цифру» и переходит в MАХ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 февраля
Определен победитель медального зачета после первого дня Олимпиады
Онищенко оценил эпидемическую ситуацию с гриппом в России
В Институте Пушкина озвучили, сколько слов в русском языке
Глава РФПИ раскрыл, без чего Европа не выживет в будущем
«Вам не жалко своих?»: беженка рассказала, как ВСУ убили людей в Родинском
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.