Генерал ответил, к какому «сюрпризу» от ВСУ стоит готовиться ВС России Генерал Попов: в начале сентября ВСУ могут попытаться устроить контрнаступление

Вооруженные силы Украины могут попытаться устроить контрнаступление в зоне спецоперации ВС России в начале сентября, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, это может стать для РФ неожиданностью, однако службы разведки ведут интенсивную работу.

Ясно, что ВСУ готовятся к концу августа — началу сентября отметиться «контрнаступом». Они сейчас это делают молча, что может быть неожиданно для нас. Хотя такая неожиданность контролируется средствами разведки очень интенсивно и мы моделируем, мониторим эту ситуацию достаточно внимательно, — поделился Попов.

Он также подчеркнул, что сейчас идет успешная наступательная операция со стороны российской армии. По словам генерала, это своего рода ответ на «пугалки» со стороны администрации украинского президента Владимира Зеленского.

Сейчас идет эффективная борьба, развивается успешная наступательная операция. Это тоже элемент ответа на эти «пугалки» со стороны администрации президента Зеленского, который ставил очень жесткую задачу своим главкомам продолжать эти, может быть, неоправданные, но действия ДРГ, — заключил Попов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перебросить дополнительные силы в район Покровска (Красноармейска). Решение было принято для стабилизации «непростой и динамичной» для украинской армии обстановки на этом направлении.