04 февраля 2026 в 12:13

Удар ВСУ по Белгороду: что происходит 4 февраля, блэкаут, подробности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Белгород восстанавливается после удара ВСУ по энергетике. Что происходит в городе 4 февраля, удалось ли вернуть свет, что с водой, топливом и отоплением?

Что произошло в Белгороде, удар вечером 3 февраля

Вскоре после 20 часов 3 февраля ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Белгороде. По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО HIMARS из одного из районов Харьковской области. Кроме областного центра, под удар попал город Шебекино.

Источники в силовых структурах заявили СМИ, что в ходе ударов ночью 4 февраля на Харьковском направлении уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, которая била по Белгороду.

«И снова „американские партнеры“ наводили удар по Белгороду», — отмечает Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

«В ответ на неделю передышки, которую Россия дала Украине по просьбе Трампа, Киев продолжает создавать „благоприятный фон“ завтрашних переговоров с помощью HIMARS», — пишет военкор Александр Коц.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где отключилось электричество в Белгороде, что с водой и отоплением

Telegram-канал Mash со слов местных жителей сообщил о перебоях в Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском округах.

«В самом Белгороде электричества нет в большей части города. Было слышно минимум 20 взрывов», — указывает Mash.

Электричество после массированного обстрела отключилось также в части Старого Оскола.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — подтвердил информацию губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков подчеркнул, что не будет называть инфраструктурные объекты, которые попали под удар.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил, что в городе зафиксированы сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, не работают светофоры. Из застрявших лифтов вызволили почти 80 человек. В водоканале Белгородской области подтвердили отключение водозаборов.

Соцсети обошли кадры с выступлением группы рок-музыканта Валерия Кипелова в ДК «Энергомаш» в Белгороде. Свет отключился прямо во время концерта, но концерт продолжился в акустике, зрители подпевали и светили фонариками.

«Белгород, спасибо вам за такое единение!!! Вопреки всему, выступление было продолжено!!!» — написал Кипелов в своем Telegram-канале.

Какая ситуация в Белгороде и области 4 февраля, что со светом

Губернатор Гладков выступил в своем Telegram-канале с утра и заверил, что аварийные бригады тепловиков, энергетиков, водоканала работали всю ночь. По его словам, «работы идут в регламентном формате», все планируется восстановить без экстренных мер.

«Есть небольшие замечания, но достаточно большая у нас была подготовка, поэтому в целом в крайне сложный период времени — минусовая температура с сильными морозами, с учетом больших повреждений — наши энергетики стараются как можно быстрее выправить ситуацию. В течение дня в ходе восстановительных работ могут быть аварийные отключения, без них сейчас не обойтись», — предупредил Гладков.

Демидов отметил, что больницы в Белгороде запитаны от резервных источников генерации, восстановление электроснабжения идет поэтапно, на основных автомагистралях работают регулировщики. Мэр и губернатор подчеркнули, что в Белгороде и области есть достаточный запас топлива для генераторов, и призвали автомобилистов не создавать ажиотаж на АЗС.

Между тем утром в Шебекинском округе при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель, сообщили в оперштабе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

