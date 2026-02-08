Гороскоп на 8 февраля: Львам беречь нервы, а Весам — сосредоточиться

Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака предлагает задуматься о своем самочувствии и не забывать, что лучшая забота — это не лекарства, а движение и профилактика, особенно если провести время на улице.

Гороскоп на сегодня для Овнов советует не лезть в чужие дела. Излишнее любопытство испортит отношения с окружающими. Не давайте обещаний. Женщинам лучше сократить количество времени для домашних дел, а если встретите интересного человека, не форсируйте события.

Гороскоп на сегодня для Тельцов призывает смело отстаивать свои интересы. Не позволяйте другим вас ограничивать, но действуйте без агрессии. Женщин ждет успех в самых обычных и простых делах. Главное — не поддаваться на провокации и идти своим путем.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов рекомендует избегать активных действий. Будьте осторожны в общении и уходите от ссор любым способом. Женщинам придется противостоять недоброжелателям, поэтому не давайте поводов для сплетен и держитесь уверенно.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков говорит, что утро может быть напряженным, а вечер порадует встречей с друзьями. Женщинам этот день стоит посвятить только себе и приятному общению с близкими, отложив домашние дела на завтра.

Гороскоп на 8 февраля: Ракам отдохнуть, а Скорпионам — держать удар Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает, что родственники могут внести разброд и шатания в ваше спокойствие. Будьте готовы к нежданным тратам, а в трудных ситуациях слушайте интуицию. Женщинам не стоит реагировать на критику — время все расставит по местам.

Гороскоп на сегодня для Дев напоминает: чтобы сохранить авторитет, нужно выполнить данные обещания. Шансы на карьерный рост высоки, поэтому избегайте конфликтов на работе. Женщины достигнут своих целей, несмотря на зависть окружения. Игнорируйте недовольство окружающих и будьте верны своим принципам.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает спокойный день. Вкладывайте душу в проекты, которые вам интересны и важны: это быстро принесет ожидаемые плоды. Женщинам лучше сосредоточиться на планах и ограничить общение, особенно с коллегами, чтобы ссоры не навредили работе.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов предрекает, что вы окажетесь в центре конфликта посторонних людей. Контролируйте эмоции и следите за словами, иначе акценты быстро сместятся на вас. Женщинам не стоит доверять всем подряд, среди старых знакомых есть завистники, но паниковать не нужно — серьезного ущерба они нанести не смогут.

Гороскоп на 8 февраля: что Тельцам отстаивать, а Водолеям — скрывать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Стрельцов указывает, что даже простые задачи могут вызвать проблемы. Действуйте проверенными способами. Женщинам следует сдерживать эмоциональные всплески, чтобы не испортить отношения в семье и не навредить здоровью.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов сулит приятные неожиданные встречи и радость. Ваши навыки оценят, ждите интересных предложений. Женщин ждут хорошие новости, из-за которых вам придется скорректировать планы. Продолжайте двигаться к цели, но без высокомерия.

Гороскоп на сегодня для Водолеев сообщает, что люди из прошлого попросят вашей помощи, и это привнесет некоторую долю хаоса в вашу жизнь. Решайте вопросы последовательно, не забывая о своих интересах. Женщинам нужно высказываться крайне осторожно, чтобы не задеть старых друзей, и хранить свои секреты.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предостерегает, что ваша репутация на работе может пошатнуться. Сдерживайте чувства и направьте силы на укрепление авторитета. Женщинам стоит подготовиться к переменам. Проявляйте инициативу, но не торопитесь с решениями, чтобы использовать все шансы.

