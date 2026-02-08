В России не регистрировалось случаев одной смертельной болезни

В России не регистрировалось случаев одной смертельной болезни Роспотребнадзор: в России не зарегистрировано завозных случаев вируса Нипах

Завозные случаи заболевания, вызванного вирусом Нипах, в России не зарегистрированы, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом ведомство рекомендовало туристам соблюдать меры профилактики.

Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы, — говорится в сообщении.

Накануне, 7 февраля, в Бангладеш зафиксирован летальный случай от заражения вирусом Нипах. Инфекция, вспышка которой ранее была отмечена в соседней Индии, унесла жизнь женщины 40–50 лет.

Ранее доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец призвала туристов с симптомами вирусной инфекции после посещения опасных регионов немедленно обратиться к медикам. По ее словам, при появлении температуры после возвращения из другой страны не нужно идти в поликлинику, а следует позвонить в больницу и сообщить о недомогании.

До этого в ВОЗ сообщили, что риск распространения вируса Нипах за пределы Индии оценивается как низкий. Специалисты провели масштабное отслеживание контактов и получили отрицательные результаты тестирования почти у 200 контактных лиц.