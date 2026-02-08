Трое человек погибли в ДТП в Калмыкии

Два автомобиля Lada столкнулись лоб в лоб на трассе между Волгоградом и Элистой, сообщает МЧС Калмыкии. В ДТП погибли трое человек, еще пятеро пострадали.

Авария произошла на 170-м километре Р-22 «Каспий». Погибших и пострадавших из покореженных машин вызволяли сотрудники МЧС.

Пожарные чрезвычайного ведомства произвели извлечение пострадавших и погибших с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — добавили в ведомстве.

