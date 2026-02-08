Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 10:57

Трое человек погибли в ДТП в Калмыкии

Фото: МЧС Республики Калмыкия
Читайте нас в Дзен

Два автомобиля Lada столкнулись лоб в лоб на трассе между Волгоградом и Элистой, сообщает МЧС Калмыкии. В ДТП погибли трое человек, еще пятеро пострадали.

Авария произошла на 170-м километре Р-22 «Каспий». Погибших и пострадавших из покореженных машин вызволяли сотрудники МЧС.

Пожарные чрезвычайного ведомства произвели извлечение пострадавших и погибших с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — добавили в ведомстве.

Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. По данным правоохранителей, на 447-м километре автодороги Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки.

До этого в Омске на пересечении улиц Взлетной и Крупской произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого водитель одной из них вылетел на дорогу. Водитель Lada Priora черного цвета проигнорировал правила дорожного движения и совершил поворот налево, что и стало причиной аварии.

Также пятеро детей и один взрослый погибли, еще шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузовика на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По информации оперативных служб, всего в автобусе находились 13 человек, в том числе 11 подростков. На помощь пострадавшим вылетели два борта санитарной авиации.

ДТП
МЧС
Россия
Калмыкия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.