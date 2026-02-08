Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 11:26

Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны

Захарова: Австрия не приглашает Россию на мероприятия по Второй мировой войне

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Власти Вены воздерживаются от приглашения официальных представителей России на памятные мероприятия по Второй мировой войне, заявила в комментарии РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая тенденция наблюдается с 2022 года.

С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия, — отметила она.

Также представитель МИД напомнила, что, согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, ответственность за уход за советскими мемориалами и захоронениями времен войны лежит на Вене. Захарова уточнила, что Австрия исправно выполняет эти обязательства, а воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде.

Ранее Фонд Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, призвал Австрию наградить Марию Лангталер. Женщина помогала бежавшим узникам нацистского концлагеря Маутхаузен, рискуя собственной жизнью.

