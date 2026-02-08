«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией

«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией Сенатор Денисов призвал Европу пересмотреть характер отношений с Россией

Европейскому союзу необходимо пересмотреть характер отношений с Россией, такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, чьи слова приводит ТАСС. Он напомнил, что государства обречены на географическое соседство.

Европа должна пересмотреть свое отношение к происходящему и характер своих отношений с нашей страной. Мы обречены на географическое соседство, — заявил Денисов.

Он добавил, что нормальные отношения между Европой и Россией выгодны обеим сторонам. По словам Денисова, Москва готова к возобновлению диалога.

А та сторона пусть сама выбирает свой путь, — заключил сенатор.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что мечты Европейского союза о смене власти в Москве являются абсолютно нереалистичными. По его мнению, ужесточение визовых требований для россиян призвано вызвать в обществе недовольство правительством, чью политику в отношении Украины ЕС использует как оправдание для этих ограничений.