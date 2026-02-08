Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:17

Свыше 50 тыс. россиян лишились прав из-за пьяного вождения

53 тыс. граждан России лишились водительских прав из-за пьяного вождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Практически 53 тыс. граждан России лишились водительских прав из-за пьяного вождения в первой половине 2025 года, сообщили в пресс-центре МВД. По данным ведомства, такой показатель на 5% меньше, чем в первые шесть месяцев 2024 года. Помимо лишения прав, часть автомобилистов оштрафовали, передает ТАСС.

В первом полугодии 2025 года по делам, связанным с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения (ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП), Госавтоинспекцией получено из судов 52,7 тыс. постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 3,5 тыс. случаев водителей лишили прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. При этом число таких нарушений в 2025 году снизилось на 8,5% по сравнению с позапрошлым годом.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с зачинщиков автомобильных аварий с отягчающими обстоятельствами.

МВД
водители
автомобилисты
штрафы
лишение прав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.