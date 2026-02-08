Свыше 50 тыс. россиян лишились прав из-за пьяного вождения

Практически 53 тыс. граждан России лишились водительских прав из-за пьяного вождения в первой половине 2025 года, сообщили в пресс-центре МВД. По данным ведомства, такой показатель на 5% меньше, чем в первые шесть месяцев 2024 года. Помимо лишения прав, часть автомобилистов оштрафовали, передает ТАСС.

В первом полугодии 2025 года по делам, связанным с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения (ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП), Госавтоинспекцией получено из судов 52,7 тыс. постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 3,5 тыс. случаев водителей лишили прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. При этом число таких нарушений в 2025 году снизилось на 8,5% по сравнению с позапрошлым годом.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с зачинщиков автомобильных аварий с отягчающими обстоятельствами.