Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:51

Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства

Грызлов: российские и белорусские спортсмены вернутся на мировые первенства

Борис Грызлов Борис Грызлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские и белорусские спортсмены вернутся на мировые первенства, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. По его словам, это «вопрос времени».

Результаты, которые наши атлеты показывают сейчас, однозначно говорят: когда россияне и белорусы вновь получат полноценный доступ на мировые первенства, мы будем занимать призовые места и ставить рекорды. Наше возвращение — это лишь вопрос времени. В последние месяцы и даже дни ряд международных федераций приняли решение о допуске наших атлетов. Это шаги в правильном направлении, — сказал он.

Ранее стало известно, что российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета об Играх в Турине. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании. Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходила в преддверии Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д«Ампеццо. В ролике показали кадры из их короткой программы.

Также сообщалось, что европейская федерация водных видов спорта допустила российских юниоров к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальной символикой. Решение распространяется на индивидуальные и командные дисциплины.

Россия
Белоруссия
спортсмены
Борис Грызлов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Свыше 50 тыс. россиян лишились прав из-за пьяного вождения
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.