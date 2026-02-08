Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства

Российские и белорусские спортсмены вернутся на мировые первенства, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. По его словам, это «вопрос времени».

Результаты, которые наши атлеты показывают сейчас, однозначно говорят: когда россияне и белорусы вновь получат полноценный доступ на мировые первенства, мы будем занимать призовые места и ставить рекорды. Наше возвращение — это лишь вопрос времени. В последние месяцы и даже дни ряд международных федераций приняли решение о допуске наших атлетов. Это шаги в правильном направлении, — сказал он.

Ранее стало известно, что российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета об Играх в Турине. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании. Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходила в преддверии Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д«Ампеццо. В ролике показали кадры из их короткой программы.

Также сообщалось, что европейская федерация водных видов спорта допустила российских юниоров к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальной символикой. Решение распространяется на индивидуальные и командные дисциплины.