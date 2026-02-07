Зимняя Олимпиада — 2026
Мой фирменный рецепт на ужин — «Мясо по-барски». Проверен сотни раз — выходит идеально и просто

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите свинину, соленый огурец и сыр и создайте мясной шедевр «по-барски». Это гениально простое и невероятно сытное блюдо, где сочное мясо, хрустящий картофель и пикантная шапочка сливаются в идеальную гармонию. Получается потрясающая вкуснятина: сочная, ароматная свинина на подушке из нежного картофеля, увенчанная аппетитной корочкой из расплавленного сыра, пикантных огурцов и лука.

Для приготовления вам понадобится: 800 г свинины, 450 г картофеля, 2–3 соленых огурца, 1 луковица, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. сметаны или майонеза, 1 зубчик чеснока, соль, перец, 1/2 ч. л. паприки, 2 ст. л. масла. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, посолите и выложите в форму, смазанную маслом. Мясо нарежьте кусочками, отбейте, посолите, поперчите, обмакните в паприку и обжарьте с двух сторон до корочки. Выложите мясо на картофель. Для «шапочки» мелко нарежьте огурцы и лук, смешайте с давленым чесноком и сметаной. Равномерно распределите смесь по мясу, сверху натрите сыр. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 30–40 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

