04 февраля 2026 в 15:25

Власти уточнили ущерб после атаки БПЛА на поселок Новая Адыгея

В Адыгее число поврежденных в результате атаки БПЛА авто выросло до 172

В результате атаки украинских беспилотников на поселок Новая Адыгея в Адыгее повреждения получили 172 транспортных средства, из которых 27 полностью сгорели, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савв в своем Telegram-канале. По его словам, регион взял на себя обязательства по выплате компенсаций владельцам машин.

По актуальной информации, в результате ЧС получили повреждения 172 транспортных средства, 27 — сгорели. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова регион взял на себя обязательства по выплате компенсаций, — написал он.

По словам Савва, для этого региональные власти привлекли независимых оценщиков. Они проводят осмотр каждого авто и подсчитывают размер ущерба.

Глава района уточнил, что оценка идет по графику, чтобы избежать очередей. По состоянию на 3 февраля эксперты уже осмотрели 68 автомобилей. После завершения осмотра всех машин будут произведены расчеты для компенсационных выплат.

Понимаем, что для людей, оставшихся без машин, это большая потеря и неудобство. Поэтому постараемся максимально оперативно провести оценку и организовать выплаты, — отметил он.

Параллельно идет восстановление жилых домов. Строители ежедневно меняют окна и вывозят мусор. Кирпичная кладка временно приостановлена из-за морозов, работы планируется возобновить с приходом потепления.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о начале расследования после удара ВСУ по Адыгее, где пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники ведомства займутся установлением всех деталей случившегося и лиц, причастных к инциденту. Позже сообщалось, что на месте удара были найдены фрагменты человеческого тела.

БПЛА
Адыгея
автомобили
Украина
Россия
