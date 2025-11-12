Туристку не взяли на борт самолета из-за травм после аварии

В аэропорту Чиангмая отказались посадить в самолет индийскую туристку с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, сообщает Bangkok Post. Женщине с переломом руки, вывихом шеи и воспалением легких запретили лететь домой из-за соображений безопасности.

По информации источника, сотрудники авиакомпании не были заранее проинформированы о необходимости использования на борту кислородной терапии и услуг медсестры. В авиакомпании сочли, что перелет может представлять угрозу для жизни пассажирки.

Туристическая полиция при содействии генконсульства Индии организовала госпитализацию женщины в государственную больницу. Власти Таиланда пообещали помочь пострадавшей попасть на обратный рейс после стабилизации ее состояния.

