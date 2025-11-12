Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 19:33

Туристку не взяли на борт самолета из-за травм после аварии

В Таиланде отказались сажать на борт туристку с травмами после аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Чиангмая отказались посадить в самолет индийскую туристку с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, сообщает Bangkok Post. Женщине с переломом руки, вывихом шеи и воспалением легких запретили лететь домой из-за соображений безопасности.

По информации источника, сотрудники авиакомпании не были заранее проинформированы о необходимости использования на борту кислородной терапии и услуг медсестры. В авиакомпании сочли, что перелет может представлять угрозу для жизни пассажирки.

Туристическая полиция при содействии генконсульства Индии организовала госпитализацию женщины в государственную больницу. Власти Таиланда пообещали помочь пострадавшей попасть на обратный рейс после стабилизации ее состояния.

Ранее стюардесса американской авиакомпании United Airlines была уволена после употребления алкоголя во время трансатлантического перелета. 56-летняя Маргит Лейк, имевшая 26-летний стаж работы в авиации, объяснила свой поступок желанием «успокоить нервы» во время обслуживания пассажиров.

туристы
травмы
рейсы
Таиланд
