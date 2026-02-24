Россиянам объяснили, как защититься от NFC-мошенников МВД: для защиты от NFC-мошенников надо скачивать проверенные приложения банков

Россиянам не следует скачивать банковские приложения по непроверенным ссылкам, а также отключать функцию бесконтактной оплаты, если они редко ей пользуются, чтобы защититься от мошенников, использующих NFC-технологии, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Сотрудники полиции также предупредили, что настоящие работники банка или правоохранители никогда не попросят вас удалить приложение и установить новое, даже если его называют «защищенным».

Кроме того, в МВД напомнили о базовых правилах безопасности: нельзя передавать никому удаленный доступ к телефону, сообщать коды из СМС, ПИН-код или трехзначный код с карты. Если поступил звонок из «банка», лучше прервать разговор и перезвонить по официальному номеру. Также стоит обращать внимание на адреса сайтов и имена разработчиков приложений, а NFC включать лишь по мере необходимости.

