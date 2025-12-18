В Британии рассказали, как долго Киев продержится без кредита от ЕС

Без кредита от стран ЕС деньги у Украины могут закончиться к середине 2026 года, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. В бюджете страны уже не хватает €55 млрд (5,1 трлн рублей). В издании отметили, что если у Киева не будет запасного плана, то эта ситуация приведет к поражению в конфликте.

Если это произойдет и если у Украины не будет плана Б, это будет означать поражение в конфликте, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе опасаются конфискации Россией западных активов на ее территории в ответ на возможное использование бессрочно замороженных российских средств для кредита Украине. По информации издания, первым под удар может попасть бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится около €260 млрд (24 трлн рублей).

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия под руководством главы Урсулы фон дер Ляйен сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, это был плод напряженной закулисной борьбы и скрытых переговоров.