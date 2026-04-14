14 апреля 2026 в 19:54

В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара

В Колумбии начнут истреблять популяцию завезенных Эскобаром бегемотов

Власти Колумбии одобрили план по истреблению части популяции бегемотов, которых завез в латиноамериканскую страну наркобарон Пабло Эскобар, сообщил американский телеканал CBS. Отмечается, что их число уже приблизилось к 200.

Как пояснили специалисты, из-за отсутствия естественных хищников и охотников популяция бегемотов значительно выросла, что стало угрозой для местного биологического разнообразия. В частности, страдают ламантины, выдры, черепахи, а также речная рыба, которую бегемоты поедают в больших количествах. Кроме того, эти крупные животные представляют опасность для жителей близлежащих деревень.

Изначально власти рассматривали вариант вывоза бегемотов обратно в Африку, однако это оказалось слишком дорого. После нескольких лет обсуждений было принято решение о начале отстрела бегемотов. На данный момент согласована ликвидация до 80 особей, однако сроки начала охоты пока не уточняются.

Ранее в Новой Москве нашли частный мини-зоопарк со львами, медведями и леопардом. Мужчина держал животных в СНТ «Круиз». Экзотические звери находились в тесных клетках и без ветеринарной помощи. Подозреваемому вменяют жестокое обращение с животными и причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам.

