Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год

14 апреля 2026 в 20:04

Компании Елены Малышевой выручили 677 млн рублей в 2025 году

Елена Малышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Компании, связанные с телеведущей Еленой Малышевой, по итогам 2025 года совокупно выручили 677 млн рублей, сообщает KP.RU. По данным источника, общая прибыль структур составила 71 млн рублей.

Основной вклад внесло ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», где телеведущей принадлежит 35%. Выручка компании достигла 439 млн рублей, а прибыль выросла почти в шесть раз — до 12 млн рублей. Еще одна структура, ООО «Здоровье Инфо», где у Малышевой треть доли, увеличила выручку более чем вдвое — до 98 млн рублей, а прибыль выросла с 4,1 млн до 48 млн рублей.

Полностью принадлежащее телеведущей ООО «Уай Ви Эм Корпорэйшн» завершило год с выручкой 137 млн рублей и прибылью 13 млн рублей. При этом в прошлом году компания получила убыток.

Ранее финансовые показатели компании «ОМГ-Промо», принадлежащей певцу Олегу Газманову и его сыну Родиону, резко ухудшились. Выручка организации в 2025 году снизилась на 86% — с 21,8 до 3,2 млн рублей, а чистая прибыль сменилась убытком. Несмотря на это, компания перечислила в бюджет 110 тыс. рублей налогов и 1,5 млн страховых взносов.

