ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших

Сегодня, 14 апреля, на пороховом заводе в Казани произошел пожар и обрушение конструкции. Какие известны подробности о случившемся, есть ли пострадавшие?

Что известно о ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в результате пожара на пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение конструкции. Причина пожара носит «техногенный характер», уточнили в ведомстве.

«Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — говорится в заявлении.

По данным региональных властей, в результате пожара и обрушения есть пострадавшие.

Telegram-канал «112» сообщает, что на настоящий момент известно о двух пострадавших.

«Все пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. На предприятии производится разбор завалов», — говорится в сообщении.

Telegram-канал KazanFirst сообщает, что хлопок с последующим горением произошел около 18:00.

«По словам живущих недалеко от Порохового завода людей, звук был похож на сильный хлопок. После него прошла сильная волна, которую ощутили жители ближайших домов. После хлопка последовало возгорание. Клубы дыма шли от места пожара несколько минут», — пишет источник.

Громкий звук у казанского порохового завода был вызван работой системы сброса давления, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

«Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная систем сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев», — пояснила она.

На настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, а также специальная комиссия, которая выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Казанский пороховой завод выпускает порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы

Читайте также:

Исчезновение Героя РФ Асылханова: последние новости 14 апреля, подробности

Слабый ветер и тепло до +23? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе