Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 20:03

ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 14 апреля, на пороховом заводе в Казани произошел пожар и обрушение конструкции. Какие известны подробности о случившемся, есть ли пострадавшие?

Что известно о ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в результате пожара на пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение конструкции. Причина пожара носит «техногенный характер», уточнили в ведомстве.

«Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — говорится в заявлении.

По данным региональных властей, в результате пожара и обрушения есть пострадавшие.

Telegram-канал «112» сообщает, что на настоящий момент известно о двух пострадавших.

«Все пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. На предприятии производится разбор завалов», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал KazanFirst сообщает, что хлопок с последующим горением произошел около 18:00.

«По словам живущих недалеко от Порохового завода людей, звук был похож на сильный хлопок. После него прошла сильная волна, которую ощутили жители ближайших домов. После хлопка последовало возгорание. Клубы дыма шли от места пожара несколько минут», — пишет источник.

Громкий звук у казанского порохового завода был вызван работой системы сброса давления, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

«Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная систем сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев», — пояснила она.

На настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, а также специальная комиссия, которая выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Казанский пороховой завод выпускает порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы

Читайте также:

Исчезновение Героя РФ Асылханова: последние новости 14 апреля, подробности

Слабый ветер и тепло до +23? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе

Общество
Казань
пожары
новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.