Известному комику запретили выступать в Нидерландах

Стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на проблемы с выступлениями в Нидерландах. В своих соцсетях он рассказал, что уже три года не выступает в Амстердаме из-за организатора, который, по его словам, украл деньги за 20 концертов.

Меня в какой-то момент очень сильно смешило, что в Амстердаме разрешены [наркотики] и запрещен Слава Комиссаренко. Довольно интересно, — поделился артист.

Комик рассказал, что после кражи организатор начал сообщать о ложных минированиях в местах, где должны были проходить его выступления. Комиссаренко предоставил полиции Амстердама доказательства причастности организатора к ложным звонкам. Однако аргументы сочли неубедительными, и полиция запретила артисту выступать в столице Нидерландов.

