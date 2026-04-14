Мечта кофемана — готовлю торт «Мокка» и аромат зерен разносится по всему дому

Представьте себе нежнейший творожный кекс, но в разы элегантнее. За счет шоколадных слоев и томной кофейной ноты этот торт легко составит конкуренцию современным десертам.

Что понадобится

150 г сливочного масла, 150 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 3 яйца, 250 г творога, 180 г муки, 2 ст. л. манной крупы, щепотка соли, 50 г темного шоколада, 2 ст. л. какао, 1 ч. л. растворимого кофе, 1 ч. л. разрыхлителя.

Как я готовлю

Форму 24 см застилаю пергаментом. Яйца разделяю. Масло с сахарами взбиваю, добавляю желтки, творог. Муку с разрыхлителем, манку и соль вмешиваю.

Белки взбиваю, аккуратно ввожу. Половину теста смешиваю с растопленным шоколадом, какао и кофе.

В форму выкладываю слоями: темное, светлое, темное. Выпекаю при 180 °C 45–50 минут. Остужаю в форме, убираю в холодильник на 2-3 часа.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.