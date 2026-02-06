Легенда домашних чаепитий: торт «Сметанник» — классический рецепт из СССР

Торт «Сметанник» — легендарный советский десерт. Его прелесть — в недорогих ингредиентах. Это лакомство не требует особых усилий, а его главный козырь — мягкая, нежная текстура, знакомая каждому с детства.

Для коржей вам понадобится 250 г сметаны, 3 яйца, 200 г сахара, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. какао. Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте сметану и постепенно введите муку с разрыхлителем. Разделите тесто на две равные части: в одну добавьте какао, а вторую оставьте светлой. Выпекайте коржи в форме при 180°C около 25–30 минут.

Для крема просто смешайте 600 г жирной сметаны (от 20%) и 150 г сахарной пудры (не взбивайте долго, чтобы крем не стал жидким). Остывшие коржи разрежьте вдоль, чтобы получилось четыре тонких пласта. Щедро намажьте их кремом, чередуя цвета, и обязательно дайте торту настояться в холодильнике минимум 6–8 часов.

Совет: чтобы крем был более стабильным и не впитался в коржи слишком быстро, заранее выложите сметану в марлю над миской на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.

