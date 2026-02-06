Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 09:15

Легенда домашних чаепитий: торт «Сметанник» — классический рецепт из СССР

Торт «Сметанник»: советский рецепт Торт «Сметанник»: советский рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Торт «Сметанник» — легендарный советский десерт. Его прелесть — в недорогих ингредиентах. Это лакомство не требует особых усилий, а его главный козырь — мягкая, нежная текстура, знакомая каждому с детства.

Для коржей вам понадобится 250 г сметаны, 3 яйца, 200 г сахара, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. какао. Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте сметану и постепенно введите муку с разрыхлителем. Разделите тесто на две равные части: в одну добавьте какао, а вторую оставьте светлой. Выпекайте коржи в форме при 180°C около 25–30 минут.

Для крема просто смешайте 600 г жирной сметаны (от 20%) и 150 г сахарной пудры (не взбивайте долго, чтобы крем не стал жидким). Остывшие коржи разрежьте вдоль, чтобы получилось четыре тонких пласта. Щедро намажьте их кремом, чередуя цвета, и обязательно дайте торту настояться в холодильнике минимум 6–8 часов.

  • Совет: чтобы крем был более стабильным и не впитался в коржи слишком быстро, заранее выложите сметану в марлю над миской на пару часов, чтобы стекла лишняя сыворотка.

Простое песочное печенье из трех ингредиентов: смотрите рецепт у нас на сайте.

Читайте также
Готовлю идеальный десерт для гостей: шоколадный рулет с творожным кремом. Солим карамель — и вкус взрывается
Общество
Готовлю идеальный десерт для гостей: шоколадный рулет с творожным кремом. Солим карамель — и вкус взрывается
Никаких заморских чизкейков: есть крутой русский сметанник — тот самый, из детства
Общество
Никаких заморских чизкейков: есть крутой русский сметанник — тот самый, из детства
Простая, полезная и быстрая: вегетарианская шаурма — вкуснее, чем с мясом!
Семья и жизнь
Простая, полезная и быстрая: вегетарианская шаурма — вкуснее, чем с мясом!
В этих слойках печень — не просто начинка, а польза в каждом кусочке: готовятся за 40 минут
Общество
В этих слойках печень — не просто начинка, а польза в каждом кусочке: готовятся за 40 минут
Быстрее, чем в духовке: идеальная шарлотка в аэрогриле
Семья и жизнь
Быстрее, чем в духовке: идеальная шарлотка в аэрогриле
торты
сметанник
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
продукты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС
Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ
Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди
В Орловской области оценили последствия ракетной атаки ВСУ
В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи
«Почему я с тобой живу?»: жена Урганта отчитала его за отсутствие денег
Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей
В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям
Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
В Белгороде сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Киберпонедельник»
Брянская область попала под удар БПЛА и HIMARS
Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск
Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова
«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу
Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой
Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома
Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.