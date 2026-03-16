Забудьте про сковороду: томлю плов прямо в тыкве. Фарш, рис, ароматные специи — получается невероятно сочно и эффектно

Это блюдо создано для того, чтобы вызывать восторг. Когда вы вносите в комнату целую тыкву, из которой струится аромат горячего плова с мясом и специями, разговоры мгновенно смолкают.

Что понадобится

Тыква круглая (около 1,5–2 кг) — 1 шт., рис длиннозерный — 200 г, фарш мясной (говяжий или смешанный) — 400 г, лук репчатый — 1 крупная головка, морковь крупная — 1 шт., сметана — 100 г, масло растительное — для жарки, приправа для плова — 1–2 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, помидоры черри и укроп свежий — для подачи.

Как готовлю

Тщательно мою тыкву. Острым ножом аккуратно срезаю верхнюю часть вместе с хвостиком — это будет крышечка. Ложкой вычищаю все семена и волокнистую мякоть, чтобы внутри остались только плотные стенки. Внутреннюю поверхность натираю смесью соли и перца. Рис промываю до прозрачности стекающей воды, затем отвариваю в подсоленной воде почти до готовности, чтобы зерна оставались слегка упругими внутри. Откидываю на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Лук мелко шинкую, морковь натираю на крупной терке.

В сковороде разогреваю растительное масло, сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую вместе около 5–7 минут до мягкости. К овощам выкладываю фарш, увеличиваю огонь и, активно разминая его лопаткой, обжариваю до полного изменения цвета и испарения выделившейся влаги. В сковороду с готовым фаршем и овощами добавляю отварной рис. Приправляю солью, перцем и специальной приправой для плова, все тщательно перемешиваю и снимаю с огня. Этой рисово-мясной начинкой плотно, но без сильной утрамбовки наполняю подготовленную тыкву, оставляя до верха около 1,5–2 сантиметров. Сверху равномерно распределяю всю сметану, образуя ровную «шапку». Накрываю тыкву срезанной крышечкой.

Духовку разогреваю до 180°C. Тыкву плотно заворачиваю в 2–3 слоя пищевой фольги, чтобы не оставалось щелей, и ставлю на противень. Запекаю ровно 2 часа. После этого достаю тыкву из духовки и даю ей отдохнуть в фольге еще 15 минут. Затем аккуратно разворачиваю, снимаю крышечку и подаю прямо в тыквенном горшочке, украсив веточками укропа и половинками помидоров черри. При подаче выкладываю плов на тарелки вместе с кусочками запеченной тыквенной мякоти.

