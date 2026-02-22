Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 13:15

Когда классика надоела: 10 рецептов необычных блинов на Масленицу

Необычные блины Необычные блины Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Масленица — это не только повод для традиционных гуляний, но и время кулинарных открытий. Современная кухня позволяет наслаждаться любимым блюдом, даже если вы придерживаетесь строгой диеты, исключаете продукты животного происхождения или боретесь с аллергией. Блины могут быть не только вкусными, но и функциональными: одни помогают сохранять стройность, другие радуют глаз необычными узорами, а третьи удивляют яркими цитрусовыми нотками.

Мы подготовили для вас подробный гид по самым интересным и необычным рецептам. Здесь вы найдете варианты для кетодиеты, системы Дюкана, веганские позиции и даже блинчики, которые готовятся на минералке или кипятке.

Идеальные веганские блины — ажурные и тонкие

Этот постный рецепт доказывает, что отсутствие яиц и молока не мешает тесту быть эластичным. Просейте в миску 250 г муки, добавьте 2 ст. л. сахарного песка, щепотку соли и 0,5 ч. л. ванилина. Влейте 500 мл сильногазированной минералки и перемешайте венчиком. Добавьте 3 ст. л. растительного масла, дайте тесту постоять 15 минут и жарьте на среднем огне по 1 минуте с обеих сторон.

Кетоблины

Идеальный вариант для тех, кто избегает углеводов. Смешайте 4 яйца, 100 г маскарпоне, 1 ч. л. соды без горки и чуть-чуть соли. Взбейте массу миксером до однородности. Жарьте на сливочном или кокосовом масле буквально по минутке с одной и другой стороны. Из этого объема получится 6–8 тонких блинчиков. Главный секрет: снимите пленку с желтков перед замешиванием, чтобы убрать яичный привкус.

Блины по Дюкану

Попробуйте этот диетический рецепт без муки. Взбейте 2 яйца с солью и сахарозаменителем, добавьте 80 мл обезжиренного молока. Соедините с 4 ст. л. кукурузного крахмала и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте на антипригарной сковороде равное количество времени с обеих сторон. Чтобы блины не рвались, можно добавить 1 ст. л. обезжиренного мягкого творога.

10 рецептов необычных блинов 10 рецептов необычных блинов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Можно даже аллергикам: блины без глютена

В основе этого рецепта — рисовая мука. Соедините 200 г рисовой муки, 2 ст. л. сахарного песка, чуть-чуть соли и 1 ч. л. соды. Добавьте 300 мл газировки и 200 мл любого растительного молока, влейте 3 ст. л. масла. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны, переворачивайте крайне аккуратно, так как безглютеновое тесто очень хрупкое.

Блины без молока и яиц

Полезная альтернатива на льняной муке. Залейте 1 ст. л. льняной муки 3 ст. л. кипятка на 10 минут для замены яйца. Смешайте это желе с 300 мл растительного молока, 200 г гречневой или кукурузной муки, 1 ст. л. сахарного песка, солью и 1 ч. л. разрыхлителя. После добавления 2 ст. л. масла отложите тесто как минимум на 15 минут и обжаривайте равное количество времени (по минуте) с обеих сторон.

Цитрусовые блины

Яркий десерт с бодрящим ароматом. Взбейте 2 яйца с 3 ст. л. сахара, добавьте цедру апельсина и лимона. Влейте 300 мл теплого молока и 50 мл апельсинового сока. Постепенно всыпьте 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. масла. Дайте тесту настояться 10 минут и жарьте до золотистого цвета.

Черные блины на Масленицу

Темный цвет этим блинам придает неожиданный ингредиент — гречневая мука. Смешайте 150 г этого продукта с 50 г обычной пшеничной муки. Взбейте 2 яйца с 1 ст. л. сахарного песка, влейте 400 мл теплого молока и смешайте с мучной смесью, добавив 2 ст. л. масла. Такие блины обладают легким ореховым вкусом и идеально сочетаются с красной рыбой или творожным сыром.

Луковые блины

Сытный вариант для любителей пикантных закусок. Обжарьте одну крупную луковицу кубиками до золотистого цвета (5–7 минут). Смешайте 2 яйца, 300 мл кефира (или молока) и 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Добавьте в тесто лук вместе с маслом и жарьте равное время — по две минуты — с каждой стороны. Подавайте горячими со сметаной.

Заварные блины на кипятке

Технология заваривания теста делает блины невероятно пористыми. Взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара, добавьте 500 мл молока и 300 г муки. В густое тесто влейте тонкой струйкой 200 мл крутого кипятка, интенсивно работая венчиком. Добавьте 3 ст. л. масла и выпекайте по 1–2 минуты до золотистого румянца.

Плетеные двухцветные блины

Настоящее кулинарное творчество за 30 минут. Приготовьте два вида теста: белое (на 1 яйце, 150 мл молока и 100 г муки) и темное (с добавлением 1 ст. л. какао или 1 ч. л. куркумы). Перелейте их в бутылки с дозатором и рисуйте на сковороде узоры: сетку, сердечки или мраморные разводы. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны.

Домашние ватрушки на Масленицу: рецепт.

