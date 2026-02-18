Забудьте про молоко и яйца: идеальные веганские блины — ажурные и тонкие

Многие не верят, что без яиц можно приготовить эластичное и вкусное тесто, но этот секрет с минералкой перевернет ваше представление о завтраках. Блинчики выходят очень тонкими, с теми самыми аппетитными дырочками по краям, и идеально подходят для любой начинки.

Возьмите глубокую миску и просейте в нее 250 г пшеничной муки высшего сорта. Добавьте 2 ст. л. сахара, 1 щепотку соли и 0.5 ч. л. ванилина для приятного кондитерского аромата. Влейте в сухую смесь 500 мл сильногазированной минеральной воды — именно пузырьки газа сделают тесто рыхлым и легким без использования яичного белка. Тщательно перемешайте массу венчиком, чтобы полностью избавиться от комочков. Добавьте в миску 3 ст. л. любого растительного масла без запаха и еще раз взболтайте основу до однородности.

Дайте готовому тесту постоять на столе 15 минут, чтобы клейковина в муке набухла и блины не рвались при переворачивании. Сильно разогрейте сковороду и лишь один раз смажьте ее 1 ч. л. масла перед первым блинчиком. Наливайте небольшое количество теста тонким слоем и жарьте на среднем огне примерно по 1 минуте с каждой стороны до золотистого румянца. Готовые горячие блины складывайте стопкой и накрывайте глубокой тарелкой, чтобы края стали мягкими. Подавайте десерт с домашним вареньем, кленовым сиропом или свежими ягодами.

Совет: если вы хотите получить более насыщенный сливочный вкус, замените минералку на 500 мл любого растительного молока — овсяного, миндального или кокосового.

