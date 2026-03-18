Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 11:38

Слоеные салаты: рыбные, мясные, овощные — 9 рецептов на любой вкус

Подписывайтесь на нас в MAX

Девять рецептов слоеных салатов: от классики до авторских версий. Селедка под шубой, «Мимоза», «Нежность» и другие. Секреты идеальных слоев и пропитки для праздничного стола.

  • Совет: чтобы слоеный салат хорошо держал форму и красиво смотрелся в разрезе, каждый слой нужно слегка утрамбовывать ложкой или дном стакана. А для пропитки дайте салату постоять в холодильнике минимум 2–3 часа, а лучше — всю ночь

Классическая селедка под шубой слоями

Этот салат давно стал символом домашних праздников, но споры о его идеальном рецепте не утихают. Предлагаем проверенный вариант с гармоничным сочетанием соленого, сладкого и нежного.

Начинают с селедки: цельную жирную рыбу разделывают, удаляя кости, и нарезают мелкими кубиками. Картофель, морковь, свеклу и яйца отваривают до готовности. Лук мелко шинкуют и при желании маринуют в уксусе с водой и сахаром, чтобы убрать горечь.

Собирают салат на плоском блюде слоями, каждый слегка утрамбовывая. Первым идет тертый картофель — он создает основу и впитывает лишний сок. Затем лук, селедка, тертая морковь и в последнюю очередь свекла, которую перед выкладкой слегка отжимают от сока. Каждый слой, кроме свекольного, лишь слегка промазывают майонезом для скрепления. Свеклу покрывают более щедрым слоем.

Готовый салат убирают в холодильник минимум на шесть часов, а лучше на ночь. Только так слои успевают пропитаться и становятся нежными.

Салат «Мимоза» классический с консервами

Воздушность этого салата зависит от качества яиц и рыбы. Лучше всего подходят консервы в собственном соку — сайра или горбуша. Рыбу разминают вилкой, тщательно удаляя косточки. Яйца варят вкрутую, отдельно отваривают картофель с морковью. Лук мелко рубят и обдают кипятком, чтобы ушла горечь.

Главная изюминка рецепта — соленые крекеры, измельченные в крупную крошку. Они добавляют салату приятный хруст, не перебивая классического вкуса. Собирают блюдо слоями в таком порядке: тертый картофель с майонезом, половина рыбной массы, лук, морковь с майонезом, крекерная крошка, оставшаяся рыба, тертые белки и в самом конце желтки, создающие золотистую шапочку. Каждый слой слегка промазывают майонезом. Готовый салат отправляют в холодильник на пару часов, чтобы крошка немного размягчилась, но продолжала ощущаться.

Слоеный салат с курицей, черносливом и грецкими орехами

Этот салат привлекает неожиданным сочетанием: нежная курица, терпкий чернослив, хрустящие орехи и сыр. Блюдо получается сытным, но легким благодаря соусу на основе сметаны.

Куриное филе отваривают в воде с лавровым листом и перцем, остужают прямо в бульоне для сочности и разбирают на волокна. Чернослив заливают кипятком, затем нарезают полосками. Грецкие орехи слегка обжаривают и рубят, чтобы чувствовалась текстура. Яйца варят, отделяют белки от желтков. Сыр трут на мелкой терке. Для соуса смешивают сметану с майонезом, добавляют горчицу и перец.

Салат собирают слоями: курица с луком и соусом, чернослив с орехами и соусом, тертые белки с соусом, сыр и сверху желтки, которые не смазывают. Готовое блюдо убирают в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались, а орехи остались хрустящими.

Слоеный салат «Степной» с копченой курицей

Копченая курица для этого салата не режется, а разбирается на тонкие волокна и смешивается с обжаренным до золотистости луком — так текстура получается нежнее, а вкус насыщеннее.

Картофель и яйца отваривают, остужают и трут на мелкой терке. Корейскую морковь слегка отжимают от рассола и укорачивают ножницами. Сыр тоже натирают. Салат собирают слоями, каждый промазывая майонезом: сначала картофель, затем курицу с луком, потом морковь, тертые яйца и сверху сырную шапку. Готовое блюдо убирают в холодильник на пару часов, чтобы слои пропитались, а копченый аромат подружился с пряной морковью

Слоеный салат «Тропический» с креветками

Легкий слоеный салат с креветками, авокадо и манго выглядит эффектно и готовится быстро. Секрет блюда — необычная заправка на основе йогурта с кокосовым молоком и соком лайма.

Листы нори измельчают в мелкую крошку. Креветки быстро обжаривают на оливковом масле. В кулинарном кольце выкладывают слои: отварной рис жасмин, заправку, креветки, кубики манго и ломтики авокадо. Каждый слой слегка пропитывают соусом. Сверху салат посыпают крошкой нори и убирают в холодильник на 20 минут для стабилизации. Готовое блюдо радует балансом морского вкуса, тропической сладости и цитрусовой свежести.

Слоеный салат «Морской бриз» с красной рыбой

Особенность этого салата — пикантные каперсы, которые добавляют блюду легкую кислинку и делают вкус более ярким и запоминающимся.

Яйца варят и натирают на крупной терке. Свежий огурец нарезают мелким кубиком. Слабосоленую семгу или форель шинкуют тонкими пластинами. Каперсы слегка разминают вилкой, чтобы они отдали сок. Творожный сыр смешивают с лимонным соком и белым перцем.

Салат собирают слоями в прозрачной форме: сначала яйца, затем сырную массу, потом огурец с каперсами и завершают все ломтиками красной рыбы. Сверху посыпают свежим укропом. Важно не перемешивать слои, чтобы каждый сохранил свою текстуру и вкус. Готовый салат напоминает легкий морской бриз — свежий, воздушный и изысканный.

Слоеный салат «Искушение»

Для этого салата лук пассеруют до карамельного цвета и дают остыть. Отварное куриное филе разбирают на мелкие кубики. Яйца и твердый сыр трут на крупной терке, грецкие орехи рубят ножом. Гранат очищают от кожуры и перегородок, оставляя только зерна.

Салат собирают слоями на плоском блюде, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом, кроме орехов и граната. Сначала выкладывают курицу, затем жареный лук, после него тертые яйца и сырную стружку. Верхний сырный слой покрывают майонезом, посыпают рублеными орехами и украшают гранатовыми зернами. Готовый салат накрывают пленкой и оставляют в холодильнике на несколько часов для пропитки.

Слоеный салат «Нежность»

Шампиньоны с луком обжаривают до мягкости, приправляя солью и перцем. Отварное куриное филе нарезают мелкими кубиками. Яйца и твердый сыр крупно натирают, грецкие орехи рубят ножом в крошку.

В прозрачной форме салат выкладывают слоями: курица с тонкой майонезной сеткой, затем грибы с луком, после них яйца с майонезом, ореховая крошка и завершающий слой сыра. Сверху посыпают зеленью и остатками орехов. Готовый салат убирают в холодильник минимум на час, чтобы слои пропитались.

Слоеный салат «Принцесса» с семгой

Лук маринуют в смеси яблочного уксуса, сахара и кипятка примерно четверть часа. Слабосоленую семгу нарезают кубиками. Картофель крупно трут, вареные яйца разделяют на белки и желтки и натирают по отдельности. Яблоки очищают от кожуры, режут кубиками или трут и сразу сбрызгивают лимонным соком.

В кулинарном кольце выкладывают слои: рыба, маринованный лук, картофель с майонезом, яблоки с майонезом, тертые белки с легкой майонезной сеткой и сверху желток. Готовый салат украшают зеленью и ягодами.

Ранее мы поделились рецептом винегрета, который ломает стереотипы.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
салаты
Оксана Головина
О. Головина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.