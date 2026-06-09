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09 июня 2026 в 08:40

Домашний хлеб без грязной посуды? Да, я нашел рецепт с минимальным замесом

Фото: D-NEWS.ru
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Домашний хлеб — это не сложно. Это просто стыдно не испечь, когда есть этот рецепт.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., дрожжи сухие — 0,5 ч. л., вода теплая — 320 мл.

Как готовлю

Сначала смешиваю в миске всю сухую часть: муку, соль, сахар и дрожжи. Вливаю теплую воду и лопаткой замешиваю липкое, но живое тесто в течение одной минуты, без фанатизма. Накрываю пленкой и оставляю на столе на 2 часа, тесто должно вырасти в два раза.

Через 2 часа вываливаю тесто на присыпанный мукой стол, складываю конвертом и отправляю в форму. Даю расстояться еще 30–40 минут, пока не станет пышным. Отправляю в разогретую до 220 градусов духовку на 30–35 минут, пока корочка не станет золотистой и не начнет стучать как барабан. Достаю, даю остыть на решетке — и ломаю горячий кусок, макая в масло.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда достал этот хлеб из духовки — с золотистой корочкой, которая хрустит при нажатии, — я понял: это магия без грязной посуды. Удивило, что тесто не требует вымешивания, просто «ленивый» замес, а результат как у профи. Хранить советую в полотенце, чтобы корочка оставалась хрустящей, а мякиш — нежным.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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