19 февраля 2026 в 10:00

Заварные блины на кипятке вместо дрожжевых: ажурные, тонкие и без комочков

Рецепт заварных блинов Рецепт заварных блинов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дрожжевые блины — это классика, но они требуют времени и терпения. Заварные на кипятке, готовятся за считаные минуты, а получаются такими же ажурными и пористыми, как будто стояли всю ночь. Ни одного комочка, идеальная текстура.

В подходящей емкости взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте 500 мл теплого молока и перемешайте. Постепенно всыпьте 300 г просеянной муки, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто получается густым — так и должно быть.

Теперь самое главное: тонкой струйкой влейте 200 мл крутого кипятка, одновременно интенсивно взбивая тесто венчиком. Вы увидите, как оно на глазах становится жидким и гладким. Добавьте 3 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Жарьте блины по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Они получаются тонкими, эластичными и в мелкую дырочку.

  • Совет: чтобы блины были еще более ажурными, добавьте в тесто 1 ч. л. соды, погашенной уксусом, прямо перед жаркой.

Готовим блины без сахара по самому простому рецепту.

блины
Масленица
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
