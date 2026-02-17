Полезный завтрак: готовим несладкие блины — без сахара, но с характером

Многие привыкли, что блины — это обязательно десерт, но отсутствие подсластителя открывает безграничные возможности для сытных обедов. Такие блинчики получаются нейтральными по вкусу, очень гибкими и идеально подходят тем, кто следит за фигурой или ограничивает глюкозу.

Возьмите 3 крупных куриных яйца и разбейте их в глубокую миску. Добавьте 0,5 ч. л. соли и взболтайте массу венчиком до появления легкой пены. Влейте 500 мл молока комнатной температуры и перемешайте. Постепенно всыпьте 200 г просеянной пшеничной муки, постоянно работая венчиком, чтобы не допустить образования комочков. В самом конце добавьте в тесто 2 ст. л. растительного масла — это позволит жарить блины практически на сухой сковороде.

Раскалите сковороду на сильном огне и смажьте ее небольшим количеством масла только для первого блина. Наливайте тесто небольшим половником, быстро распределяя его по всей поверхности тонким слоем. Жарьте каждый блинчик по 40 секунд с одной стороны и еще 20 секунд с другой до появления золотистых пятнышек. Готовые изделия складывайте стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они стали еще мягче. Эти блины станут идеальной базой для творога с зеленью, обжаренного фарша или слабосоленой семги с мягким сыром.

Совет: если вы хотите сделать блюдо еще полезнее, замените половину пшеничной муки на цельнозерновую или овсяную — это добавит тесту приятную текстуру и клетчатку.

