Блины для аллергиков — без глютена, молока и яиц: готовим за 20 минут!

Блины для аллергиков — без глютена, молока и яиц: готовим за 20 минут!

Когда у вас аллергия на молоко, яйца или глютен, Масленица кажется праздником, который пройдет мимо. Но этот рецепт доказывает обратное: блины могут быть вкусными, красивыми и при этом гипоаллергенными. Секрет — в рисовой муке и газированной воде, которые дают ту самую кружевную структуру без единого яйца.

Смешайте 200 г рисовой муки, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 1 ч. л. соды. Влейте 300 мл сильногазированной воды и 200 мл растительного молока (рисового, овсяного или кокосового). Добавьте 3 ст. л. растительного масла, тщательно взбейте венчиком. Тесто получается жидковатым — так и надо. Жарьте на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Важно: такие блины требуют терпения при переворачивании — они чуть более хрупкие, чем классические. Используйте широкую лопатку и не делайте их слишком тонкими.

Веганский рецепт блинов смотрите у нас на сайте.