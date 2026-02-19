Цитрусовые блины с кислинкой: готовим, когда надоел классический вкус

Надоели классические блины с молоком и ванилью? Пора добавить ярких красок и свежести. Эти блинчики пропитаны ароматом апельсинов и лимонов с легкой приятной кислинкой, которая идеально балансирует сладость. Они получаются тонкими, эластичными и такими душистыми, что соседи прибегут на запах. Идеальный завтрак для поднятия настроения в хмурое утро.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте цедру одного апельсина и одного лимона (только оранжевую и желтую части, без белой горечи). Влейте 300 мл теплого молока и 50 мл свежевыжатого апельсинового сока (примерно половинка апельсина). Перемешайте.

Постепенно всыпьте 200 г просеянной муки, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. растительного масла. Тесто должно получиться жидким, как обычное блинное. Оставьте на 10 минут, чтобы цедра отдала аромат.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте, посыпав сахарной пудрой, полив медом или просто с дольками свежего апельсина.

Совет: для более интенсивного вкуса добавьте в тесто 1 ч. л. апельсинового ликера.

