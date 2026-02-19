Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:20

Цитрусовые блины с кислинкой: готовим, когда надоел классический вкус

Блины с цитрусовым вкусом Блины с цитрусовым вкусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Надоели классические блины с молоком и ванилью? Пора добавить ярких красок и свежести. Эти блинчики пропитаны ароматом апельсинов и лимонов с легкой приятной кислинкой, которая идеально балансирует сладость. Они получаются тонкими, эластичными и такими душистыми, что соседи прибегут на запах. Идеальный завтрак для поднятия настроения в хмурое утро.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте цедру одного апельсина и одного лимона (только оранжевую и желтую части, без белой горечи). Влейте 300 мл теплого молока и 50 мл свежевыжатого апельсинового сока (примерно половинка апельсина). Перемешайте.

Постепенно всыпьте 200 г просеянной муки, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. растительного масла. Тесто должно получиться жидким, как обычное блинное. Оставьте на 10 минут, чтобы цедра отдала аромат.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте, посыпав сахарной пудрой, полив медом или просто с дольками свежего апельсина.

  • Совет: для более интенсивного вкуса добавьте в тесто 1 ч. л. апельсинового ликера.

Готовим нежные блинчики для детей по нашему простому рецепту.

рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
блины
Масленица
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем больная»: Тодоренко снимала мучения Топалова после отравления
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Трамп сделал признание о своем отношении к молодым и красивым мужчинам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.