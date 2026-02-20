Зимняя Олимпиада — 2026
Плетеные двухцветные блины: полчаса на красивую закуску для Масленицы

Плетеные двухцветные блины


Два цвета теста переплетаются на сковороде в замысловатые узоры, создавая эффект плетеной корзинки или мраморного рисунка. Гости ахают, дети в восторге, а фотографии разлетаются по соцсетям. При этом готовить их проще, чем кажется: нужно лишь два вида теста и немного сноровки.

Для начала приготовьте два вида теста. Белое тесто: взбейте 1 яйцо с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли, влейте 150 мл молока, добавьте 100 г муки и 1 ст. л. растительного масла. Перемешайте до однородности. Темное тесто: сделайте точно так же, но добавьте 1 ст. л. какао-порошка (если хотите шоколадные блины) или 1 ч. л. куркумы (для желтого цвета). По консистенции оба теста должны быть жидкими, как обычное блинное.

Перелейте тесто в пластиковые бутылки с тонкими носиками или в кондитерские мешки. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Теперь начинается самое интересное: одновременно рисуйте на сковороде узоры из двух цветов. Можно делать полоски, спирали, клеточку или просто лить хаотично — каждый раз получается уникальный рисунок. Жарьте блины по 1-2 минуты с каждой стороны.

Идеи для узоров:

  • шахматка: налейте белую сетку, затем заполните ячейки темным тестом;

  • сердечки: нарисуйте темные сердечки на белом фоне;

  • мрамор: лейте оба цвета хаотично, слегка перемешивая зубочисткой.

Чтобы узоры были четкими, тесто должно быть не слишком жидким. Если растекается, добавьте немного муки.

Печем блины вместе с детьми за 20 минут: рецепт для самых маленьких кулинаров.

рецепты
блины
простой рецепт
быстрый рецепт
Масленица
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
