19 февраля 2026 в 08:15

Луковые блины: понравятся даже тем, кто не любит лук! Готовим за 20 минут

Луковые блины: простой рецепт Луковые блины: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — настоящее открытие для тех, кто думает, что блины бывают только сладкими. Луковые блины получаются ароматными, с хрустящей корочкой и нежной текстурой. Жареный лук придает им сладковатый вкус, а специи добавляют пикантности. Их можно подавать как самостоятельное блюдо со сметаной или как гарнир к мясу. Даже те, кто обычно не ест лук, от таких блинов не откажутся.

Одну крупную луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета — это займет около 5–7 минут. Дайте луку немного остыть. В глубокой миске взбейте 2 яйца с 1 ч. л. соли и щепоткой черного перца. Влейте 300 мл кефира или молока, перемешайте.

В отдельной миске смешайте 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте мучную смесь в жидкую, постоянно помешивая венчиком. Добавьте обжаренный лук вместе с маслом, на котором он жарился, и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешайте. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на обычные блины.

Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Жарьте блины по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или как дополнение к мясным блюдам.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в тесто щепотку сушеного чеснока или молотой паприки.

Сидите на диете? Приготовьте блины по Дюкану, обойдетесь без лишних калорий.

лук
рецепты
блины
простой рецепт
быстрый рецепт
Масленица
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
