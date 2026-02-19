Луковые блины: понравятся даже тем, кто не любит лук! Готовим за 20 минут

Этот рецепт — настоящее открытие для тех, кто думает, что блины бывают только сладкими. Луковые блины получаются ароматными, с хрустящей корочкой и нежной текстурой. Жареный лук придает им сладковатый вкус, а специи добавляют пикантности. Их можно подавать как самостоятельное блюдо со сметаной или как гарнир к мясу. Даже те, кто обычно не ест лук, от таких блинов не откажутся.

Одну крупную луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета — это займет около 5–7 минут. Дайте луку немного остыть. В глубокой миске взбейте 2 яйца с 1 ч. л. соли и щепоткой черного перца. Влейте 300 мл кефира или молока, перемешайте.

В отдельной миске смешайте 200 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте мучную смесь в жидкую, постоянно помешивая венчиком. Добавьте обжаренный лук вместе с маслом, на котором он жарился, и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешайте. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на обычные блины.

Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Жарьте блины по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или как дополнение к мясным блюдам.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в тесто щепотку сушеного чеснока или молотой паприки.

